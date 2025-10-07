Nel cuore dell’anfiteatro. Georadar e sondaggi, ma tanto è stato perso

Georadar e piccoli carotaggi per scoprire cosa si nasconde sotto il terreno nella parte dove insiste il Ceis, nell’area dell’antico anfiteatro romano. A nove mesi di distanza dall’affidamento agli archeologi Martina Faedi e Christian Tassinari dell’incarico per svolgere un’approfondita ricerca d’archivio e bibliografica sull’anfiteatro, la relazione è stata depositata in municipio. L’obiettivo era definire in modo esaustivo cosa potrebbe essere rimasto al di sotto del terreno stando ai documenti storici. In questo modo sarebbe stato più chiaro se e come intervenire per ulteriori approfondimenti che prendano in considerazione azioni fisiche di indagine nel terreno. Dal lavoro svolto emerge che tanto fu perso dell’antico anfiteatro, ma in epoca recente, all’inizio del ventesimo secolo con i lavori più impattanti e aggressivi che si concentrarono tra il 1924 e il 1941. La prima impresa archeologica risale al 1843-44 con lo scavo condotto da Luigi Tonini. Nuove ricerche furono poi condotte agli inizi del ventesimo secolo, mentre si stava ampliando il nucleo urbanistico della città. Tra il 1924 e il 1925, iniziò la realizzazione di un ‘quartiere’ residenziale popolare a ridosso del sito, e fu realizzata una strada che attraversava l’area dell’anfiteatro. Nel 1941 venne destinata l’area interna a ‘orto di guerra’, affidata ai soldati della vicina caserma, con tutti i danni che ne conseguirono. Dopo i bombardamenti del 1943 e la fine della guerra, si aprì la pagina della ricostruzione post-bellica.

Vise le premesse non ci sarebbe da attendersi troppo da ciò che oggi rimane nascosto agli occhi, al di sotto del terreno dove insiste il Ceis. Tuttavia gli archeologici suggeriscono due modalità che possono essere prese in considerazione per approfondire l’indagine. Si tratta del georadar e di carotaggi nel terreno. Il primo sistema può mostrare maggiore validità nella parte oggi ‘scoperta’ dell’anfiteatro, mentre nell’area del Ceis l’analisi darebbe limitata dalle reti dei sotttoservizi, dalle buche provocate dagli ordigni bellici, dalle pavimentazioni rigide. Resta la possibilità di carotaggi di piccole dimensioni per analizzare i sedimenti del terreno. Ma la storia del sito, per gli archeologici va considerata nel suo complesso, incluso quello che c’è oggi. "Per la prima volta la storia plurimillenaria dell’intero sito - spiega l’assessore Michele Lari - è stata considerata come un valore integrato e non contrapposto, è oggetto stesso della valorizzazione, uscendo finalmente dalla vecchia diatriba (tutta politica) tra anfiteatro e Ceis. Adesso insieme alla soprintendenza analizzeremo ogni aspetto per individuare i migliori percorsi di valorizzazione dell’area".

Andrea Oliva