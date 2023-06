Nel documentario sulla Carrà ‘splende’ Bellaria Igea Marina

C’è tanta Bellaria Igea Marina in ‘Raffa’, il documentario diretto da Daniele Lucchetti e dedicato a Raffaella Carrà, che sarà nelle sale dal 6 al 12 luglio per poi essere fruibile sulle piattaforme Disney Plus e Nexo Digital. La pellicola celebra Raffaella e la sua carriera. Un documentario che ha richiesto alla produzione un lavoro approfondito di ricerca, nelle pieghe del quale è stata importante a Bellaria Igea Marina la collaborazione del Comune. La produzione ha anche visitato i luoghi vissuti dalla Carrà e intervistato alcune persone.