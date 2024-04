Nel giardino della scuola sbocciano polemiche

"Siamo un gruppo di genitori esasperati e amareggiati per come il Comune di Santarcangelo ci sta trattando. Da settembre i nostri piccoli della scuola d’infanzia Gabbianella di Canonica non hanno ancora il giardino con giochi e zone d’ombra. Stanno pochissimo fuori all’aria aperta". Le famiglie chiedono a sindaca e giunta chiarimenti sul cronoprogramma dei lavori alla scuola. "Le promesse fatte non sono state mantenute – racconta il portavoce dei genitori, Matteo Mandrelli – A luglio scorso abbiamo avuto i primi incontri con la prima cittadina Alice Parma e parte della giunta. Ci avevano garantito che i nostri bambini avrebbero avuto a disposizione, da settembre, sia le aule interne che parte del giardino finito. Siamo ad aprile, è passato quasi un anno, e il giardino è ancora una distesa d’erba desolata, senza alcun gioco e senza nemmeno un po’ di ombra. Totalmente esposto al sole. Le varie scadenze promesse dai nostri amministratori non sono mai state rispettate. Ci avevano detto che i lavori sarebbero stati ultimati a novembre, non è stato così. Poi che l’ultima scadenza del cantiere sarebbe stata per il periodo di Pasqua, ma siamo ancora qui a segnalare che non è stato fatto nulla".

Dalll’amministrazione l’assessore alla Scuola, Angela Garattoni, rassicura: "Abbiamo sempre condiviso con genitori, dirigenza scolastica e insegnanti il cronoprogramma dei lavori. La scuola ha aperto a settembre scorso con tutte le aule e anche una parte del cortile, un’area di 650mq. L’area esterna complessiva è di circa 2.000mq e va completata a step, anche le famiglie sono a conoscenza del progetto. Ad oggi abbiamo piantumato nuovi alberi, abbiamo messo il prato nuovo. Aspettavamo le condizioni meteo favorevoli per completare le ultime parti. E l’installazione dei giochi verrà sicuramente effettuata entro maggio". I genitori sono preoccupati anche per le zone d’ombra, "i nostri figli dicono che quando è caldo non è possibile stare fuori. In queste giornate stanno in giardino pochissimo. Com’è possibile che dei piccoli, tra i 3 e i 5 anni, non abbiamo spazi e giochi all’aperto? La nostra è l’unica scuola ad avere un giardino così grande. Le maestre non possono continuare a tenerli in aula". La Garattoni ribadisce: "Con una scuola nuova (gli alunni si sono trasferini all’inizio dell’anno scolastico, a dicembre c’è stata l’inaugurazione, ndr), alcune esigenze si scoprono solamente una volta aperta e passo dopo passo. Gli alberi sono stati piantumati. Dei pergolati al momento non sono previsti nel progetto, ma se il problema persiste siamo a disposizione per parlarne in un nuovo incontro, sia con la dirigenza scolastica, sia con il corpo docente e le stesse famiglie".

Rita Celli