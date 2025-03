Nel locale una sola grande tavolata: "Così tutti saranno in compagnia"

"Tante persone si sentono sole e cercano un momento per poter parlare con gli altri. Dedico il mio locale, una sera a settimana, a loro". Riccardo Parisio, del Bevabbè, non scherza. L’ha chiamata ‘Tavolata’. Tutti i giovedì, a partire da ieri sera, il locale cambia forma. I tavoli vengono riordinati in una lunga tavolata apparecchiata al centro del Bevabbè. Non ci sono posti prenotati. Chi arriva si siede e attende di scoprire chi gli si sederà accanto. "Sarà un modo per conoscersi, ma attenzione non è una serata per single. Di quelle ce ne sono già tante. Quello che vorrei si creasse è qualcosa di diverso. L’idea mi è venuta nell’altra attività, Soccia. È una bottega, chi entra compra, due chiacchiere e se ne va. Ma con il tempo è diventato un luogo di ritrovo. Ci sono persone, spesso anziani, che cercano luoghi simili per scambiare due chiacchiere, conoscere persone nuove, stare in compagnia. Ecco, ‘Tavolata’ vuole essere tutto questo". La serata è aperta a tutti. "Possono venire giovani e persone con molti più anni sulle spalle. Lavoratori che si ritrovano soli a Riccione e persone di passaggio". Tutti assieme alla stessa ‘Tavolata’.

a.ol.