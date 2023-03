"Nel ‘mio’ Pd più spazio a giovani e donne"

"Sul turismo si è vissuto un periodo amministrativo di incertezza, ma ora si lavora bene e in modo organico". Riziero Santi sarà il futuro segretario del Partito democratico dopo avere accettato l’investitura della quasi totalità del gruppo dirigente del partito, con la lettera firmata da 86 iscritti.

Santi, nei primi mesi di legislatura il Pd veniva dato poco presente nell’azione amministrativa. Cosa cambierà con lei?

"Mancava una organizzazione, e non dimentichiamoci che si era dimesso il segretario. Si è vissuto un periodo un po’ confusionario nel quale non era chiaro chi doveva rappresentare il partito, e questo generava equivoci e appunto confusione. Ma quel momento è stato superato. Fin da principio, nel periodo della reggenza, abbiamo cercato di dare metodo e organizzazione".

Qualche indicazione l’avete data sul bilancio ed anche sul turismo. Cambiato qualcosa?

"Non abbiamo mai nascosto nulla delle nostre posizioni".

Pasqua si avvicina, cosa si devono aspettare gli operatori?

"L’amministrazione ci sta lavorando. Direi che si è superata una fase iniziale in cui c’era un po’ di improvvisazione. Ma questo è il passato e lo si vedrà a breve a partire dalla Pasqua. Già ora si lavora su un piano eventi che abbracci più stagioni, dalla Pasqua fino al Natale".

Riscriverebbe la lettera contro la nomina di Ubaldi a capo di gabinetto?

"Abbiamo presentato delle criticità. Quello che dovevamo dire lo abbiamo detto. Oggi con Fabio si lavora bene, ha capacità ed esperienza, ci siamo conosciuti".

Vede il mondo imprenditoriale e turistico ancora vicino a questa amministrazione?

"Penso che nei mesi scorsi gli imprenditori abbiano vissuto un senso di incertezza avendo difficoltà a individuare gli interlocutori. Ma, ripeto, questa fase è superata. Oggi si lavora con tavoli tra amministratori e privati. Si è recuperato un bel rapporto. In generale è un momento molto positivo. Ci sono tanti cantieri aperti in città e i risultati si vedranno a breve".

Veniamo al partito. Per chi ha votato, Schlein o Bonaccini?

"Non l’ho detto nemmeno a mia moglie. Ho deciso di non essere etichettato. Ma penso che la partecipazione alle primarie sia stata un’iniezione di fiducia al di là dei candidati. Sono contento di come è andata ed anche del contributo di Bonaccini dopo la sconfitta, è stato molto elegante. È una fase di svolta per il Pd. C’è bisogno di giovani e donne".

Chi nominerà nella una segreteria?

"Ci saranno giovani e donne, stessa cosa nella direzione"

Andrea Oliva