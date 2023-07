"Nel mio staff hotel c’è il pienone Ne aprirò un altro l’anno prossimo"

"Non lascio, anzi raddoppio. Il prossimo anno destinerò un altro albergo ad ospitare i dipendenti del settore turistico". Simone Caparotta è il titolare dell’hotel Nancy a Riccione. È qui che dall’inizio della stagione le camere sono sempre piene, cosa più che rara in una stagione non certo straordinaria. Il segreto del successo sta nell’ospitare i dipendenti di hotel e attività stagionali. Il Nancy è uno staff hotel che ha partecipato alla richiesta di manifestazione di interesse fatta dall’amministrazione comunale, alla ricerca di alberghi pronti a cambiare pelle.

Tornerebbe indietro?

"No. Stiamo lavorando tantissimo. La richiesta di camere è enorme. Potrei riempire un altro hotel, ed è quello che intendo fare il prossimo anno destinando un’altra struttura a questo tipo di clientela".

Quanto si paga una stanza al mese?

"Sono 450 euro, è la tariffa posta dal Comune nell’avviso che aveva pubblicato e al quale abbiamo partecipato. Ora attendiamo di capire quali sono le agevolazioni fiscali che il Comune applica agli staff hotel. Prima che cadesse la giunta era questa l’indicazione che l’amministrazione aveva dato".

Possibile che non abbia una camera vuota?

"Guardi, se n’è liberata una alle 10 del mattino e due ore dopo l’avevo già occupata. Avere strutture come queste, dove è tutto chiaro e legale, credo sia importante per i lavoratori ed anche per gli albergatori che cercano alloggi per il personale. Purtroppo in giro si prendono delle forti cantonate".

Un mercato ’grigio’?

"Direi che si sono situazioni non legali. Avere strutture deputate a questo servizio farebbe emergere il sommerso. C’è gente che propone sottotetti e sottoscala. Arrivano da me dipendenti che erano stati messi in spazietti che preferisco non commentare. Gli anni ’80 sono finiti, ben vengano strutture che offrono il servizio per i dipendenti".

Quanti hotel potrebbero votarsi a una clientela di lavoratori?

"Questa estate diversi hotel non sono riusciti ad aprire perché non potevano dare alloggio ai dipendenti".

Andrea Oliva