Nel mirino degli haters. Nanni: "Pioggia di insulti dopo le previsioni meteo"

Dagli al meteorologo. Del resto come può pretendere di fornire lui le notizie sulle previsioni del tempo, se a tutti noi basta dare un’occhiata fuori per fare altrettanto? È questo lo spirito che anima i leoni da tastiera contro il bagnino meteorologo riminese Roberto Nanni, accompagnato da una buona dose di ignoranza complottista? "Mi fa sempre piacere – dice Nanni – che i miei contenuti e i miei interventi vadano a finire sui social. Sono il primo a sostenerne l’utilizzo e ad apprezzarne ogni forma di condivisione. Purtroppo, sempre più spesso, leggo commenti sotto i post che superano ampiamente la soglia della tollerabilità e hanno come unico obiettivo quello di screditare la mia professione e ledere la mia dignità, facendo poi da richiamo ad altri haters".

Insomma: ci sarebbe da bannare dai suoi profili social un gran numero di persone. "Già, ma io non voglio. Il prodotto quotidiano dei miei studi è democraticamente a disposizione di tutti, mi sembrerebbe una contraddizione se vietassi alle persone di intervenire. Come divulgatore e personaggio pubblico accetto il dibattito, le divergenze, le opinioni alternative, i confronti accesi, le critiche, persino polemiche complottiste... Ma condanno le offese e le calunnie rivolte alla mia persona. Rappresentano altro rispetto alla libertà di pensiero".

A dire il vero, tra le centinaia di commenti che spesso fanno seguito ad alcuni dei suoi post (a dimostrazione anche della popolarità delle sue comunicazioni) si notano anche litigi tra chi è d’accordo e chi no. "Quando non c’è l’insulto c’è, comunque, la tendenza compulsiva al commento. Sempre dello stesso tenore, e di una banalità sconcertante: non è vero che piove, non è vero che fa freddo, vorrei che fosse caldo, dove sono tutte queste piogge, piuttosto pulite i fossi… Se non piacciono pioggia, neve, grandine, nebbia, freddo, siccità, ondate di caldo, umidità, chi commenta non è nel posto giusto. Non può arrogarsi il diritto di intervenire inzuppando di espressioni inutili la pagina di un professionista".

Che cosa si aspetta, visto che parlare del meteo è come tirare sassi nella piccionaia di chi commenta senza aver nulla da dire? "Un po’ di riconoscenza. Ci metto tempo, attenzione, studi. Il meteo fa ciò che vuole, noi siamo solo ambasciatori di qualcosa che non abbiamo il potere di cambiare, ma che possiamo prevedere. Mi rattrista tutta questa ignoranza".

Cosa ci guadagna da tutto questo? "Nulla da un punto di vista economico. Vivo dello stabilimento balneare, che gestisco con mia moglie. La meteorologia è una passione a cui mi dedico da anni, dopo aver studiato tanto. Cosa che faccio tutt’ora. Sono un divulgatore scientifico. Oltre ai post che pubblico sui social, nei quali traccio le previsioni meteo sulla base di riscontri tecnici e scientifici, redigo su richiesta, per privati ed enti pubblici, relazioni e analisi tecnico-legali su eventi meteorologici terrestri e marini trascorsi".

Elide Giordani