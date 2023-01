Nel mirino il record del 2019 con 200mila visitatori

Torna il Sigep dal 21 al 25 gennaio. Al quartier generale di Ieg, Italian Exhibition Group, non lo dicono per scaramanzia. Ma la prospettiva di doppiare il Capo di Buona Speranza col vento in poppa, ovvero superare addirittura il numero di visitatori della straordinaria edizione 2019 del Sigep, oltre 200mila, è più che concreta. Nell’ultimo Sigep pre covid furono addirittura 32.848 i buyer esteri, provenienti da 185 nazioni. Rilevante la partecipazione anche dai grandi mercati quali Stati Uniti, Federazione Russa e Cina. Dal 21 al 25 gennaio il quartiere fieristico ospita Sigep - The Dolce world Expo 2023, con ben 12 padiglioni dedicati alla filiera e la Gelato Arena, spazio dove si svilupperà il ricco programma di eventi con la partecipazione dei migliori professionisti a livello mondiale. Sigep torna in concomitanza con AB Tech Expo (7°edizione), "Archiviato un Capodanno più lungo del mondo decisamente positivo – commenta il sindaco Jamil Sadegholvaad –, le prenotazioni per il Sigep vanno a gonfie vele e Rimini si prepara a una edizione ad record. Che il settore sia in prorompente ascesa lo dimostrano il boom recente di Ecomondo e le proiezioni del Palas per il 2023 e anche il 2024. Rimini, il suo territorio è ormai città turistica 12 mesi all’anno".