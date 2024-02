"Nel Moderno trapuntificio trova spazio l’antica arte artigiana"

"Avete della lana in soffitta? Portatela da Maddalena che vi saprà dire come riutilizzarla, lana è benessere. Conoscete un allevatore da cui potete prendere la lana? Recuperatela, lavatela e portatela da Maddalena, che ve la carda o la trasforma in un bel plaid, cuscino o trapunta". Pare alquanto insolito che, nel 2024, un post su Instagram parli di lana: quella vera, grezza, accantonata da qualche allevatore locale dopo la tosatura delle pecore in primavera. È proprio questa la lana che Maddalena Zangoli, titolare del laboratorio (e bottega storica) ‘Moderno trapuntificio’, in via Saffi 37 a Rimini, recupera per confezionare trapunte, cuscini, piumoni, materassi di lana e a molle. Tutto in maniera rigorosamente artigianale, come facevano la nonna Teresa e la sorella di lei, Bruna, che avviarono l’attività più di sessant’anni fa, nello stesso laboratorio. "Nonna Teresa cominciò con i materassi – esordisce – interamente realizzati a mano; poi, le clienti iniziarono a chiederle i primi trapuntati in lana, come coperte, piumoni e coprimaterassi. Man mano che la clientela aumentava, le esigenze cambiavano e i gusti si evolvevano: realizzò sempre più spesso coordinati in biancheria, cuscini e il famoso corredo per le spose". Zangoli prosegue oggi il lavoro della nonna, da sola, ma avvalendosi di alcuni macchinari, come la cardatrice a mano, la trapuntatrice e gli agoni per impunturare i tessuti. Il suo ‘cavallo di battaglia’ sono le trapunte su misura, per letti di tutti i tipi e dimensioni. Ma come può un prodotto fatto a mano, che richiede ore di lavorazione, reggere la concorrenza dei prodotti a basso costo, in un’epoca contrassegnata dall’incertezza e dai rincari? Maddalena replica con un aneddoto: "Qui vengono ancora le clienti della nonna: usano i manufatti creati da lei, o li hanno regalati alle figlie e alle nipoti, che li utilizzano tuttora. In questi prodotti, che sono realmente sostenibili e interamente ‘made in Italy’, c’è un valore affettivo introvabile in un prodotto commerciale".

Maddalena De Franchis