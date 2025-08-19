Nel nome di Laura. Trenta artisti nell’arena per ricordare la cantante

Nel nome di Laura. Se fosse ancora viva, il 27 agosto Laura Benvenuti avrebbe compiuto 50 anni. La cantante e musicista riminese si è spenta un anno fa, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia. La sua scomparsa è stato uno shock per tanti artisti e musicisti, riminesi ma non solo. Perché, nel suo lungo percorso artistico, Benvenuti aveva collaborato anche con cantanti come Eugenio Finardi e Manuel Agnelli, Max Gazzè e Niccolò Fabi. A un anno dalla sua morte gli artisti più vicini a lei e gli amici hanno deciso di renderle omaggio con una speciale serata, A Laura. Che si terrà all’arena Francesca da Rimini la sera del 27 agosto, il giorno in cui Benvenuti avrebbe festeggiato 50 anni. Una grande serata di musica, parole, emozioni, che vedrà salire sul palco – a partire dalle 21 – tantissimi artisti. "Questo evento nasce dal desiderio di riunire intorno al ricordo di Laura tutti gli amici che l’hanno accompagnata nel suo percorso artistico – spiegano gli organizzatori Andrea Bolognesi, Chiara Raggi e Massimo Marches – Vogliamo continuare a portare il suo messaggio attraverso la sua musica, come lei avrebbe voluto e come le sarebbe piaciuto: il tentativo di toccare l’animo di chi la ascolta". Protagonisti dello spettacolo per Laura – in ordine rigorosamente alfabetico – saranno: Andrea Alessi, Riccardo Amadei, Andrea Amati, Alberto Bastianelli, Andrea Bolognesi, Lia Celi, Cristina Di Pietro, Bob Dusi, Claudia Erba, Gianluca Fabbri, Sara Jane Ghiotti, Roberto Giannini, Giuseppe Guarino, Federico Lapa, Massimo Marches, Federico Mecozzi, Simone Migani, Gianluca Morelli, Andrea Monticelli, Francesco Mussoni, Giuseppe Novelli, Alessandro Pagliarani, Anselmo Pelliccioni, Annalisa Penzi, Chiara Raggi, Massimo Roccaforte, Massimiliano Rocchetta, Lorenzo Semprini, Bogdan Scotto D’Aniello, Daniele Torri, Cristina Vitri. "Suoneremo tante canzoni di Laura e anche cover dei brani che lei amava di più", aggiungono gli organizzatori. Tanta musica, ma anche parole e ricordi durante la serata. "Siamo certi che l’anima di Laura ascolterà e osserverà i suoi colleghi e amici mentre la ricordano nel modo che lei più amava. Questo accadrà proprio nel giorno del suo compleanno. Siamo grati per questo grande regalo a tutti coloro che si sono impegnati per creare l’evento, e a chi parteciperà", dice Mauro, il marito di Laura. La serata, organizzata col sostegno di Sgr, è in collaborazione con Arop.