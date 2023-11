Nel nome di Lucio. La rotonda sul mare intitolata a Battisti. La vedova: "Bel regalo"

Vibrano nell’aria di una tiepida mattinata d’autunno le note dell’intramontabile Canzone del Sole, accennate da un fan di Lucio alla chitarra. Scandiscono come in una liturgia la passeggiata a braccetto del sindaco Sadegholvaad in tricolore con la vedova Battisti, Grazia Letizia Veronese, avvolta in un cappotto nero con foulard variopinto legato al collo, nello stile che fu del marito. Così sindaco e vedova Battisti ieri hanno raggiunto la rotonda del Grand Hotel, per ribattezzarla ufficialmente da ieri "Rotonda Lucio Battisti". Una cerimonia di intitolazione di uno dei luoghi "più iconici di Rimini" (come l’ha definita Jamil Sadegholvaad) al "compositore" Lucio Battisti, che in vita ha amato Rimini e dalla città è stato a propria volta riamato.

Ed è per questo che Rimini ha scelto di omaggiare l’immortale cantautore scomparso nel 1998, ricordando nelle parole del suo sindaco l’uomo amante della città, dove "Battisti prima ancora del grande artista era semplicemente Lucio". Un legame indissolubile, stretto come un nastro rosa, che la stessa vedova Battisti ha ricordato con poche e concise parole: "Ringrazio i riminesi e il sindaco per questo regalo al mio Lucio.

Questa è una bellissima città e un bellissimo posto dove trascorrere le vacanze". Una benedizione da parte di Grazia Letizia Veronese, che ha assistito all’intitolazione, mentre il sindaco in persona ha svelato la targa di marmo davanti al Grand Hotel e con vista spiaggia.

"Battisti era uno di noi. Col barchino ormeggiato a San Giuliano, il surf, i riminesi che lo consideravano riminese e non il più grande artista pop del dopoguerra italiano. Voglio ringraziare perciò con grande affetto la signora Grazia, sperando che questa giornata sia l’inizio di altri progetti assieme", ha scandito Jamil Sadegholvaad, chiarendo anche come "con questa intitolazione continuiamo nel percorso di memoria dei luoghi storici della nostra città a persone legate anche a quei mutamenti del costume, del sentimento popolare attraverso il cinema, l’arte, la letteratura che, alla fine, compongono la grandezza e l’unicità di Rimini".

Non solo, poiché per ammissione dello stesso primo cittadino: "La rotonda ’Lucio Battisti’ rientra nel percorso di rinnovamento che ha già interessato il lungomare e che nei prossimi mesi quindi porterà miglioramenti anche per questa infrastruttura già iconica e adesso ancor più importante per la nostra città".