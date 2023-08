Nel nome di Nicola In campo per ricordare

A tre anni dalla morte in un tragico incidente stradale, venerdì sera si è svolta la partita in memoria di Nicola Salgado. In campo gli Amici di Nicola contro i ragazzi della squadra juniores della Polisportiva Stella. Un omaggio al calciatore scomparso a 22 anni, che amava il calcio fin da bambino e ha vestito la maglia di diverse squadre del territorio. A scendere in campo tanti amici capitanati da Adrian Ricchiuti, e Martin Kevin. Il risultato è stato 5-3 per gli Amici di Nicola, che a fine partita si sono ritrovati a bordo campo per mangiare e bere accanto agli striscioni ‘La tua stella non smetterà mai di brillare’ e ‘Ciao Nico sei sempre nei nostri cuori’.