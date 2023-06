Nel nome di Peppe "Rimini, grazie di tutto"

Mamma Lella e papà Claudio non dimenticheranno mai Rimini. La città che li ha accolti, con calore e affetto, che si è stretta commossa attorno al loro dolore, il dolore di un padre e di una madre che hanno perso un figlio di 34 anni, Giuseppe ‘Peppe’ Tucci, morto per le conseguenze della colluttazione con un buttafuori avvenuta fuori dal ristorantediscoteca Frontemare. È la mattina del 10 giugno quando a Foggia arriva la chiamata che gela il sangue nelle vene. All’altro capo del telefono c’è una dottoressa dell’ospedale Infermi di Rimini, che dà ai coniugi Tucci la notizia che cambierà per sempre la loro vita: il figlio è stato ricoverato in condizioni disperate per un’emorragia cerebrale. Giuseppe se n’è andrà il giorno successivo, dopo quasi 48 ore di agonia. Il vigile del fuoco, in servizio al distaccamento aeroportuale di Miramare, "voleva rascorrere una serata di divertimento si è ritrovato a perdere la sua giovane vita" scrivono Lella, Claudio e la sorella Barbara nella loro lettera. La speranza è "che tutto ciò faccia riflettere i giovani su quello a cui vanno incontro". "Benché affranti e distrutti dal dolore", i familiari di Tucci affermano di "sentirsi in dovere di ringraziare il reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi, il cui personale è stato di una umanità e professionalità uniche". Un ringraziamento anche "all’hotel Ricci nel quale abbiamo soggiornato" e naturalmente ai vigili del fuoco del comando provinciale di Rimini "che ci aspettavano all’uscita del casello per accompagnarci in ospedale e non ci hanno mai lasciati soli fino al momento dell’ultimo saluto". Grazie, infine, "ai gornalisti, sempre presenti ma discreti" e a tutta "la comunità riminese, per l’affetto che ci ha dimostrato". L’Emilia-Romagna, scrive la famiglia Tucci, "rimarrà per sempre nei nostri cuori, come era nel cuore di Giuseppe".

Al momento la dinamica della colluttazione costata la vita a Tucci è ancora al vaglio degli inquirenti. Le indagini sono coordinate dal pm Davide Ercolani e affidate alla squadra mobile di Rimini, diretta dal vice questore aggiunto Dario Virgili. Nel frattempo la questura ha notificato al Frontemare un provvedimento di chiusura della durata di dieci giorni per questioni legate a ordine pubblico e sicurezza.

Klajdi Mjeshtri, il 28enne di origine albanese residente a Fano che quella sera lavorava come buttafuori non in regola nel locale, ritenuto l’autore dell’aggressione ai danni di Tucci, è in carcere, accusato di omicidio volontario.

Lorenzo Muccioli