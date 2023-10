Nel nuovo palinsesto c’è anche Friedman

Nuove edizioni del Tg, ma anche format rinnovati. San Marino Rtv presenta il palinsesto e non mancano le novità editoriali. Ma nemmeno le conferme. "In un momento storico così importante – dice il direttore generale dell’emittente di Stato, Andrea Vianello – abbiamo deciso, da un lato, di aumentare l’offerta informativa con nuove edizioni del tg, fiore all’occhiello della nostra tv. Dall’altro, di allargare lo sguardo sul mondo, con produzioni sui grandi fatti internazionali: l’America al voto, insieme ad Alan Friedman e, con Dario Fabbri, racconteremo le crisi e le guerre in atto a livello globale. Ma senza dimenticare i problemi quotidiani della gente, tornando a parlare di medicina e di sanità, temi di cui Luciano Onder è portavoce di qualità". Giornalisti ed esperti al servizio dei telespettatori. Da ieri sono partiti due nuovi appuntamenti informativi, con l’edizione delle 12 del Tg San Marino (dal lunedì al sabato) e quella domenicale, alle 14. "Risponde al nostro intento di informare di più e a tutto campo – commenta il caporedattore centrale, Silvia Pelliccioni – Accanto ai fatti sammarinesi, italiani e sul mondo, si apriranno finestre sulle notizie online, alle 12, e la domenica, alle 14, focus anche sullo sport". Format rinnovati sui temi più caldi dell’attualità, dal contesto sammarinese e italiano a quello internazionale: Washington Files, con Alan Friedman, ogni lunedì dal alle 21.30 (replica il martedì, alle 10.30). Dieci puntate di approfondimento, verso le elezioni presidenziali americane del 2024. "Sono molto lieto di tornare a San Marino Rtv, tra grandi professionisti", dice Friedman. Poi Il Grande Gioco, con Dario Fabbri ogni martedì, da questa sera alle 21.00 (replica il mercoledì, alle 10.30). La geopolitica sul piccolo schermo in dieci puntate, con Fabbri e Gianmarco Morosini. "È una bella sfida – dice Fabbri – raccontare, partendo da un evento principale, l’onda lunga delle crisi". La Casa della Salute, un evergreen con Luciano Onder ogni sabato dal 20 gennaio alle 20 (replica la domenica alle 23), Come siamo diventati ricchi (La Storia dell’Oro) con Paolo Mieli, da novembre. Tutta la programmazione sarà disponibile on demand sul portale www.sanmarinortv.sm.