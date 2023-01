Carlo Cavriani

Nel Paese delle riforme impossibili, le cose vanno così. Non contano né il Consiglio di Stato, né la Corte di giustizia europea. Perché c’è chi chiede di fermare la scadenza che imporrebbe l’obbligo di messa a gara delle concessioni balneari dal primo gennaio 2024. Si scatena il caos, qualcuno si pente. Ogni volta che si vuol cambiare qualcosa, il copione si ripete. Si alzano le proteste degli interessi colpiti, si attende l’esito delle elezioni e poi comincia una lunga navigazione parlamentare che quando non affossa il progetto definitivamente, ne snatura i principi, con l’unico scopo di accontentare le categorie che gridano più forte. In attesa della prossima riforma.