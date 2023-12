Nel presepe spunta il vescovo mentre pedala con il sindaco

Le famiglie nel presepe. Foto di papà e mamme ritratti in foto con i loro figli, sullo sfondo l’Arco d’Augusto, il ponte di Tiberio, il Duomo e altri luoghi simbolo di città. E nell’originale Natività allestita all’asilo Cristo Re di via Medusa gestito dalle suore, ci sono perfino il vescovo Nicolò Anselmi in bici e il sindaco Jamil Sadegholvaad. Inaugurato alcuni giorni fa, il presepe è stato realizzato tutto a mano dai genitori dei bimbi che frequentano la scuola materna. "Hanno lavorato qui ogni sabato, per diverse settimane", sorride suor Maristella. L’idea è venuta alle suore, "e le famiglie hanno accettato con entusiasmo". Davanti al Duomo ecco la foto del sindaco e del vescovo in bici. "In fondo – sorride Anselmi – siamo tutti un po’ pastori e Re Magi. E trovo bello questo approccio scherzoso al presepe".