Nel regno dei motori si gioca a dama: si sfidano in 500

A Misano si gioca a dama. Silenzio e concentrazione mentale per i 500 protagonisti delle varie competizioni che si svolgeranno al Palazzetto dello sport del Villaggio San Pellegrino da domani al 18 maggio. La finale nazionale dei Giochi giovanili scolastici, giunta alla 35esima edizione, sarà una competizione a squadre che vedrà al via i migliori studenti di scuola primaria, media e media superiore, provenienti da tutta Italia per conquistare il primato tra gli istituti scolastici italiani. Infine i campionati di dama specialità inglese, per l’assegnazione dello scudetto 2025, ma aperti anche a giocatori stranieri.