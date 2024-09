"Nel residence del terrore"

Alessia Resenterra, studentessa 22enne veneta, vive a Rimini da tre anni. "Finalmente dopo tanta fatica ho trovato una buona sistemazione in piazza Ferrari. Il canone è giusto e la struttura adeguata. Quando sono arrivata qui non ho trovato subito un appartamento libero, l’anno accademico stava per cominciare e per questo mi sono dovuta affidare a un residence di Rivabella. Ancora non conoscevo bene la città e non potevo sapere che quello non era un luogo molto indicato per una ragazza di vent’anni da sola, soprattutto in inverno. Inutile dire che non appena ho potuto sono scappata via e dopo qualche giorno la questura ha chiuso la struttura per questioni di ordine pubblico. Per di più il prezzo era più del doppio

di quello che pago ora in una vera casa".