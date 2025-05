Nel ricordo di Davide Pacassoni. Rinominata la già via Garibaldi

Venerdì scorso è stata ufficialmente presentata la nuova via Marignanese intitolata a Davide Pacassoni (già via Garibaldi), per ricordare e rendere sempre presente un cittadino marignanese scomparso prematuramente e che ancora oggi con la propria famiglia rappresenta un grande e prezioso esempio di comunità.

"Davide e la sua famiglia sono state per San Giovanni un profondo insegnamento – ha spiegato l’amministrazione comunale – che ha portato, dal dolore per la giovane perdita, il desiderio di farsi vicino a chi viveva e vive un’esperienza familiare difficile con la disabilità, mettendosi loro accanto in una storia lunga oramai oltre 30 anni e che ha varcato i confini locali grazie pure a numerosi progetti ed opportunità".

Presenti al momento inaugurale la numerorissima famiglia dell’associazione Davide Pacassoni, con la presidente Anna Pedoni, l’amministrazione comunale, Don Piero Battistini. E’ stata poi inaugurata la rampa d’accesso al campo da basket di via Siena.