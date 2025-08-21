Nel ricordo di don Oreste Benzi: "Ha donato la sua vita agli ultimi. Il suo esempio ci guida ancora oggi"

Si partirà dalla spiaggia. A don Oreste Benzi piaceva tantissimo, anche come luogo dove celebrare la messa: gli spazio aperti, la condivisione vera tra le persone, dove non ci sono primi e ultimi. Si inizierà qui, sulla spiaggia libera al porto di Rimini, con la messa che aprirà la maratona di tre giorni dedicati al centenario della nascita del ’prete dalla tonaca lisa’. Un momento importante che vedrà anche la presenza del cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

Saranno tre giorni di eventi tra musica, feste, conferenze in cui le tante persone in arrivo potranno ricordare don Oreste, ma anche per "riscoprirlo". Perché, dice l’economista Stefano Zamagni, presidente del comitato nazionale per il centenario, "non si tratta di un momento dedicato solo al ricordo: l’innovazione di don Oreste è più che mai viva". L’evento è rivolto a tutti: a chi lo ha conosciuto e incontrato, certo, ma anche a chi si avvicinerà per la prima volta alla sua figura e ai suoi grandi insegnamenti. "Don Benzi è stato un innovatore – sottolinea Zamagni – profetizzando molti concetti che nel modello di sviluppo economico e sociale che viviamo oggi appaiono irrinunciabili. Intuì che era necessario riconoscere il valore della gratuità, che non va confuso con il concetto di ‘gratis’. La società del gratuito si esprime nell’economia, non fuori, attraverso la vera reciprocità. Ci sono azioni che non possono essere fatte solo per dovere o per interesse, ma hanno come obiettivo l’amore. È noto che don Oreste ha sempre privilegiato il rapporto con gli ultimi. La sua rivoluzione è stata quella di lavorare con gli ultimi, e non solo per gli ultimi". La battaglia per le prostitute, quella contro la droga e la povertà. Tutta la forza che metteva nelle proprie azioni. Ricordare don Oreste significa anche vivere pienamente il senso di comunità, ha sottolineato il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Qualche anno fa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in un intervento riprese una frase del don: La speranza si fa concreta, diviene realtà, se metto la mia vita insieme con la tua vita. In queste parole sta racchiuso il senso più profondo della parola comunità, la migliore memoria che possiamo fare di don Oreste Benzi e della sua eredità spirituale, morale e concreta".

Per il vescovo Nicolò Anselmi c’è una frase che più di tutte le altre aiuta a comprendere don Oreste. "Era solito ripetere: Per stare in piedi davanti al mondo bisogna stare in ginocchio davanti a Dio. Ecco: don Oreste è stato prete, educatore, profeta, ma soprattutto innamorato pazzo di Cristo. Questa è l’eredità viva che ci lascia". La tre giorni sarà un momento molto importante per la comunità Papa Giovanni XXIII da lui fondata. Volontari e operatori dell’associazione arriveranno a Rimini da tutto il mondo per esserci. "Vogliamo ricordare don Oreste – dice Matteo Fadda, il presidente della Papa Giovanni – per dire a tutti, come lui ci ha insegnato e dimostrato con le sue opere, che un nuovo mondo è possibile".

Andrea Oliva