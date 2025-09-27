"Nel ricordo di ’Gavino’ abbiamo donato mille euro a malati e centro giovani"

Andrea si è spento 4 anni fa, tradito dal cuore che lo faceva soffrire da quand’era bambino. Ma a Santarcangelo (e non solo) il ricordo di Andrea Gavagna, ’Gavino’ per tutti, è più vivo che mai. E ieri sera, al parco Francolini, è andata in scena la nuova edizione della Notte di Gavino, l’evento con cui (dal 2022) famigliari e amici ricordano il giovane santarcangiolese, grande appassionato di calcio e tifoso del Rimini, scomparso a soli 27 anni. Un appuntamento che non è soltanto una grande festa, ma anche un’occasione per fare solidarietà in memoria di Andrea. Anche quest’edizione non ha fatto eccezione.

Dopo aver raccolto soldi per comprare dei defibrillatori e fare altre donazioni, "questa volta – spiega Alex Gavagna, fratello di Andrea – abbiamo deciso di dare una mano all’associazione ’Crisalide’, che aiuta e assiste le donne malate di tumore al seno, e a Labo380, il nuovo centro giovani inaugurato un anno fa a Santarcangelo nell’ex scuola del Bornaccino". Alla festa di ieri sera erano presenti i rappresentanti della onlus e del centro giovani, che hanno ricevuto una donazione (complessiva) di mille euro. "Per il centro giovani – prosegue Alex – abbiamo acquistato tavolo di ping pong, biliardino e vari arredi".

Ma i progetti di solidarietà nel nome di ’Gavino’ andranno avanti. "Proseguiremo con nuove raccolte fondi – conclude Alex – per aiutare altre associazioni del territorio. È quello che vorrebbe mio fratello, se fosse ancora qui con noi".