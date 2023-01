Nel Riminese 743 nuovi casi e altre tre vittime

Resta stabile l’andamento dei contagi a Rimini. Nell’ultima settimana nella nostra provincia i nuovi casi diagnosticati sono stati 743, contro i 726 della settimana precedente. Con gli ultimi contagi, salgono così a 193.492 i positivi nel Riminese da quando è iniziata la pandemia. L’età media dei nuovi positivi in Emilia Romagna è di 58 anni. Putroppo ci sono stati altri decessi: 3 morti tra i riminesi positivi al virus negli ultimi sette giorni. I ricoveri sono aumentati, ma la situazione rimane ancora sotto controllo in ospedale. Attualmente i pazienti ricoverati per Covid presso la terapia intensiva dell’ospedale ’Infermi’ sono 7, ovvero 2 in più rispetto alla scorsa settimana. In questa fase sono maggiori i ricoveri causati dall’influenza stagionale, che ha colpito migliaia di riminesi.