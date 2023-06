Nel salone di Sanpa le ragazze diventano parrucchiere

L’Oréal Italia e San Patrignano insieme per sostenere le ragazze che stanno affrontando il percorso terapeutico in comunità. Le due realtà hanno deciso di potenziare la collaborazione per dare competenze e formazione professionalizzante con l’obiettivo di un inserimento nel mondo del lavoro. Dallo scorso lunedì una quindicina di ragazze del centro minori femminile della comunità hanno potuto partecipare al percorso di studi qualificato per hairstylist. La collaborazione tra L’Oréal Italia e San Patrignano è attiva dal 2014. Nel 2017 si è consolidata con la creazione di un corso formativo di studi per acconciatori. Ogni anno grazie a L’Oréal Italia si svolgono circa 350 ore di lezione e 700 ore di formazione pratica.

Il corso è già iniziato e durerà fino al 6 settembre. Si svolgerà 3 giorni alla settimana dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 per un totale di 216 ore di formazione, al termine delle quali verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Tutte le attività avverranno all’interno del Sanpa Hair, il salone parrucchiere che L’Oréal Italia ha donato nel 2016 e che serve circa mille persone in tutta la comunità di San Patrignano. Il salone è un luogo di formazione e un’opportunità di aggiornamento professionale. Il 65% dei ragazzi formati ha poi trovato lavoro come apprendista parrucchiere al termine del percorso.