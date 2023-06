Nel ’salotto’ si accomodano i vigilantes

Tornano i vigilantes nella zona centrale e nella zona mare. Nelle ultime stagioni il servizio di vigilanza serale nelle prime ore della notte è diventato una risorsa anche per le forze dell’ordine e la polizia locale, per garantire occhi e un veloce intervento contro il fenomeno della microcriminalità. Ieri si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e i comitati e consorzi della zona centrale. A essere coinvolti nel progetto sono il Consorzio di viale Ceccarini, il comitato di viale Dante e quello di Riccione Alba. "L’amministrazione – premette Maurizio Metto del Consorzio di viale Ceccarni – ci ha dato garanzie e rassicurazioni sulla riproposizione del servizio anche questa estate. Per tutti noi è un elemento importante visti i risultati visti in passato. A quanto ci è stato detto, già in settimana ci sarà un incontro tra l’amministrazione e la società che eroga il servizio per arrivare quanto prima ad avere i vigilantes nelle zone centrali, in quelle a ridosso del mare e in viale Dante fino alla zona Alba inclusa". Il servizio dovrebbe ricalcare quanto già visto l’estate scorsa con un numero di vigilantes variabili a seconda del periodo della stagione e dei fine settimana ‘caldi’. I vigilantes saranno in viale Cecacrini e copriranno l’area dell’isola pedonale. Presidio anche in viale Dante, a sud e a nord del canale del porto. I comitati attendono che il servizio prenda il via nei fine settimana prima della Notte Rosa. Intanto proseguono i controlli da parte della municipale. Nel fine settimana sorso, al termine del concerto dei Nomadi, il personale ha controllato locali e attività in merito alla vendita di alcol a minori. Dalle verifiche è emerso che un minimarket era ancora aperto nonostante l’ora tarda, con giovanissimi clienti che si rifornivano di bottiglie di alcolici. Al titolare è stata presentato un verbale con sanzione da 6.666 euro. Se commetterà un’altra infrazione nei prossimi due anni scatterà la sospensione della licenza.

Anche nei giorni scorsi è proseguita la caccia ai venditori abusivi in spiaggia. Un venditore originario del Bangladesh, già sanzionato due volte dall’inizio dei controlli, è stato sorpreso e sanzionato al sabato in zona Alba. Domenica ha provato a spostarsi verso sud, all’altezza di piazzale Kennedy, ma anche qui ha trovato i vigili ad attenderlo per una nuova sanzione con tanto di sequestro della merce.

Andrea Oliva