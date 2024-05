Nel segno di Angelo Battistini, psicoanalista e uomo di cultura

Una giornata di studi sulla figura di Angelo Battistini, psichiatra, psicologo medico esperto in nevrosi e psicosi infantili, perito e giornalista. Per molti anni titolare di una seguitissima rubrica sul Resto del Carlino di Rimini. La organizza il Centro Adriatico di Psicoanalisi, che invita a partecipare alla giornata "dedicata al pensiero psicoanalitico dello psicoanalista", sabato 1 giugno dalle 9.30 alle 17.30 all’hotel President, di viale Tripoli a Rimini (e via zoom). " La giornata scientifica attraverso la presenza ed i contributi di colleghi e amici – sottolineano gli organizzatori – sarà occasione di approfondimento degli aspetti metodologici e clinici delle sue teorie. Sarà occasione di dialogo e confronto che potrà tratteggiare la poliedrica personalità del fondatore del Centro Adriatico di Psicoanalisi Angelo Battistini".

Battistini è stato membro Ordinario con Funzioni di Training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI) e dell’International Psychoanalytical Association (IPA). Dal 2006 al 2011 è stato Presidente del Centro Psicoanalitico di Bologna. Ha curato per Boringhieri il volume Le Nevrosi Infantili (1984), pubblicato per gli Editori Riuniti Il Delitto di S. Patrignano (1995/2021), per Antigone Edizioni Lo Sguardo Psicoanalitico (2007), per Guaraldi Il Resto del Lettino (2008), per Mimesis Atteggiamenti Mentali Inconsci e Clinica Psicoanalitica (2017). Insieme alle colleghe Cinzia Carnevali e Gabriella Vandi ha curato per Pendragon il volume collettaneo Federico Fellini. La vita è sogno, il sogno è vita (2020). Per Alpes Cinzia Carnevali e Simona Lucantoni (a cura di) “Una città sul lettino” 2022.

Ha collaborato dal 2000 con la Cineteca di Rimini per la Rassegna Cinema e Psicoanalisi in collaborazione con Miro Gori, Vittorio Boarini e Marco Leonetti. Tra le altre sue passioni spiccavano le arti figurative, la lettura, la musica, soprattutto il Jazz.