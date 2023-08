Nel segno di Raffa: il festival fa molto Rumore

Oltre cinquemila i partecipanti ai cast che si sono svolti in circa cento tappe in altrettante città italiane, che hanno toccato tutte le regioni. È conto alla rovescia per la finalissima di Rumore Bim Festival, la kermesse dedicata agli artisti emergenti nel segno di Raffaella Carrà, in programma dal 28 settembre al primo ottobre al palacongressi e nell’area antistante. "Attualmente sono in corso le semifinali – spiega Paolo Borghesi, presidente di Fondazione Verdeblu –, una delle quali si è svolta a fine luglio all’arena nell’ex colonia Roma, con 150 concorrenti in gara". "Le finali – prosegue –, porteranno in città circa mille artisti selezionati, con altrettanti accompagnatori. Prevediamo circa 5mila presenze turistiche nelle varie giornate, un buon numero per un momento così avanzato della stagione. Ma soprattutto un ottimo risultato per il posizionamento del brand turistico di Bellaria Igea Marina, grazie alla promozione che per mesi viene fatta alla città nel corso delle tappe di selezione, l’Italian Stage Tour". La designazione dei vincitori si terrà nella finalissima del primo ottobre, quando si sfideranno gli ultimi due artisti in gara per ciascuna delle tre categorie. Che sono canto, ballo e arte varia. Ma in tutte le giornate delle finali, sui due palchi che saranno allestiti nel piazzale del palacongressi, si terranno jam session, concerti ed esibizioni a getto continuo, e ingresso gratuito, con centinaia di artisti che si alterneranno sulla scena. Una sezione speciale sarà dedicata ai bambini, con selezione dei partecipanti alla fase finale dello Zecchino d’Oro. Ad aprire, letteralmente, le danze, ci sarà un balletto dedicato a Raffaella Carrà, l’amatissima show girl scomparsa il 5 luglio 2021, nata a Bologna ma cresciuta a Bellaria. La seconda edizione di Rumore è stata riveduta, potenziata e corretta. Ai tantissimi eventi musicali e di spettacolo sarà abbinato anche l’evento track food, il supercamion del cibo che sarà disponibile in città.

La prima edizione di ’Rumore’ ha visto la partecipazione di 2.500 giovani artisti nelle varie tappe, mentre sono stati 700 i finalisti che si sono contesi il titolo a Bellaria Igea Marina. Quest’anno il numero di artisti è raddoppiato, e aumenterà di un terzo quello dei finalisti. Non solo cantanti a contendersi il titolo, ma anche ballerini, attori, performer. La prima edizione è stata vinta da Kevin Batzella, cantante in gara tra le nuove proposte.

"Quest’anno – conclude il presidente di Verdeblu – abbiamo puntato molto anche alla formazione, realizzando masterclass di canto e danza". La seconda edizione del ’Rumore Bim Festival’ è stata presentata il 9 febbraio durante il Festival di Sanremo.