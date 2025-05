Nel sentiero della biodiversità osservando le ‘case’ delle api

Montecopiolo è stato scelto dalla Provincia di Rimini per il progetto Gift (Green infrastructure for forest and trees), finanziato da Interreg Eu con lo scopo di migliorare l’ambiente naturale e proteggere la biodiversità, in particolare gli insetti impollinatori. Nel Parco del Monte Montone il comune ha messo in atto 4 ‘buone pratiche’ per migliorare la biodiversità e sensibilizzare cittadini e turisti. Per prima cosa ha creato un percorso dedicato alla biodiversità, per ospitare insetti impollinatori e animali selvatici, poi ha lasciato delle aree erbose naturali per far crescere i fiori selvatici e dove nutrire gli insetti. Ha schedato le pianticelle e i fiori che sono nati spontaneamente, in particolare orchidee. Infine ha aperto il parco al pubblico per attività ricreative e visite guidate. Ma che cosa si intende per biodiversità? La varietà di organismi viventi, animali, vegetali, funghi e microrganismi presenti in un ecosistema. I pesticidi, i cambiamenti climatici e lo sfruttamento del suolo hanno messo a rischio molte specie animali, soprattutto degli insetti impollinatori. Questi sono importanti per la vita delle piante, senza di loro scomparirebbe la vita sulla Terra.

Api domestiche e selvatiche, vespe, bombi, ditteri, coleotteri, mosche, farfalle e falene stanno diminunendo in tutto il mondo. Il 10% è a rischio estinzione. Nel nostro comune questo progetto ha fatto crescere il numero di api e fiori. Il progetto può diventare un modello per paesi simili al nostro. Possiamo aiutare la biodiversità anche nel nostro giardino, facendo crescere fiori per gli insetti impollinatori e costruendo piccoli bee-hotel dove possono ripararsi e riprodursi.

Noi ragazzi abbiamo fatto un’ uscita didattica nel ‘Sentiero della biodiversità‘ e abbiamo osservato i bee-hotel. Con il cellulare si ascolta online anche la descrizione degli animali che ospitano, creata dagli alunni della primaria. Il vicesindaco Giancarlo Ghiselli è venuto in classe a raccontare il progetto Gift, ci ha detto come costruire un bee-hotel e quali fiori seminare. Abbiamo realizzato poi un video dove spieghiamo l’importanza delle api e il filmato verrà presentato alle scuole primarie nel corso della giornata mondiale Onu delle api. La salvezza del Pianeta e del nostro ambiente dipende da ognuno di noi.

Diletta Cappelli,

Valerio Carpegnoli,

Manuel Fabbri,

Leonardo Gabrielli,

Fabiola Mejdani,

Beatrice Salucci, Classe I M