Nel weekend di Ferragosto musica fino alle due di notte

Musica a Ferragosto. Riccione e Misano hanno varato le ordinanze per il weekend consentendo a locali e pubblici esercizi di svolgere intrattenimento musicale fino alle 2 del mattino. I due Comuni mettono in pratica le indicazioni emerse dall’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto in prefettura.

A Riccione le disposizioni resteranno in vigore da oggi, a partire dalla serata, fino a domenica nelle prime ore del mattino, e includono misure sulla musica e sul divieto di contenitori in vetro. La proroga dell’orario di intrattenimento musicale per pubblici esercizi, stabilimenti balneari e chiringuito prevede che questa sera, e a seguire quella di domani e sabato (domani e venerdì per Misano) la musica possa andare avanti fino alle 2, "offrendo così un’opportunità in più per ballare e divertirsi in tutta Riccione".

Anche a Misano stessi orari, ma, si precisa nell’ordinanza, solo per l’intrattenimento musicale "senza ballo". Oltre alla musica sarà regolamentata la somministrazione di bevande. "Per assicurare che l’euforia dei festeggiamenti non si trasformi in rischio, l’amministrazione ha voluto prevenire ogni potenziale pericolo" sottolineano dal municipio riccionese.

Su tutto il territorio comunale, da oggi a sabato, dalle 20 alle 6 del giorno dopo, sarà vietata la vendita, la somministrazione per asporto e il consumo in luoghi pubblici di bevande in bottiglie o contenitori di vetro. Il divieto riguarda anche i distributori automatici. Stessa cosa a Misano, solo a mare della Ss 16.