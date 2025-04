"Nella passeggiata sul nuovo molo serve luce per non cadere in acqua"

"La nuova passeggiata sull’acqua che è stata realizzata sopra il prolungamento del molo di levante è molto frequentata da residenti e turisti. Peccato che non sia illuminata, e quindi nelle ore serali diventi di fatto off limits. Sarebbe bello e utile se venissero installata una seppur minima illuminazione". A richiedere la nuova luce sul porto è il consigliere di opposizione Andrea Silvagni, del Partito democratico (lo ha fatto con interpellanza nell’ultimo consiglio comunale). "Immagino che intervenire – ha proseguito Silvagni – sia complicato perché l’area è sottoposta alle disposizioni del codice della navigazione. Sarebbe auspicabile una verifica per garantire la fruibilità della passeggiata anche durante la notte".

"Il progetto è stato realizzato così come presentato – ha risposto il sindaco Filippo Giorgetti –. Ma visto il successo straordinaria della passeggiata stiamo verificando se sia possibilità apportare un piccolo correttivo, nel rispetto delle disposizioni sovraordinate, che impongono regole precise riguardo a fari e luci sul mare, per colori, intensità e così via. In ogni caso, per poter realizzare forme di illuminazione anche minima, sono necessarie autorizzazioni, e naturalmente risorse finanziarie".

Nella stessa sessione il consigliere di minoranza Jacopo Vasini (Cambiamo) ha sollecitato l’installazione di cestini per la raccolta differenziata nell’Isola dei Platani e in alcune strade limitrofe. L’assessore all’Ambiente Adele Ceccarelli ha risposto che "il prossimo obiettivo è introdurli nei parchi cittadini". Ha anche ricordato che il Programma di sostenibilità approvato in giunta sarà rivedibile solo nel 2026.