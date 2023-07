Nella Perla verde giovani ginnasti da tutto il mondo In 2.300 animeranno le arene nei piazzali

Domani partirà da piazzale Ceccarini la parata delle squadre che partecipano al Festival del sole. Migliaia di ragazze e ragazzi giovanissimi percorreranno viale Dante e viale Ceccarini fino a raggiungere il palco principale del festival, che in questi giorni è stato allestito in piazzale Roma. Il Festival del sole è la più grande manifestazione di ‘ginnastica per tutti’ che si tiene nella zona sud dell’Europa. Sono iscritti 2.258 atleti provenienti da 89 squadre appartenenti a 16 nazioni. I ragazzi e le ragazze sono arrivati anche dal Canada e dal Giappone.

Tutti a Riccione, ma non per gareggiare. Non ci sono classifiche, non ci sono vincitori e neanche giudici, la manifestazione vive dell’amore per la ginnastica. Domani in piazzale Roma, al termine del corteo, la cerimonia di apertura del festival con lo spettacolo di inaugurazione che vedrà coreografie di alto livello, provate durante tutto l’anno. Poi il gran finale con lo spettacolo pirotecnico. La manifestazione procederà fino al 7 luglio, venerdì prossimo, con prove e spettacoli quotidiani, dal mattino sino a tarda sera, su tre diversi palchi: oltre al piazzale Roma, in viale Milano e in piazzale San Martino.

Per la prima volta inoltre sarà allestito un ‘Villaggio Atleti’ ai Giardini Montanari.