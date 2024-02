Nella piazza dei motori arriva un atelier dedicato alla velocità

La piazza dei motori si arricchisce di un vero atelier per la moto. Inaugura una nuova attività nella Mwc Square del Misano world circuit, sempre aperta al pubblico. Ha aperto il Grt Gytr Pro-Shop di Yamaha, fra i primissimi presenti in Italia. Qui il pubblico potrà ammirare quello che è stato definito un atelier della velocità, dove creare in maniera quasi sartoriale la propria moto toccando con mano sviluppo e tecnologia dei prodotti. All’inaugurazione era presente Andrea Colombi, Country manager Yamaha motor. Nell’occasione è stato anche presentato il team Grt Yamaha parteciperà al WorldSbk 2024 con due piloti del calibro di Dominique Aegerter e Remy Gardner e la guida tecnica del team principal Fabrizio Conti. Il team sarà a Misano dal 14 al 16 giugno, in occasione dell’Emilia-Romagna Round del WorldSbk.