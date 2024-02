Nella piazza di Spontricciolo si festeggia il Carnevale

Nella piazza di Spontricciolo, a Riccione, oggi torna la tradizionale festa di Carnevale, che da una trentina di anni richiama i bambini e famiglie di tutta la città e non solo. Si parte alle 14 con musica, animazione e leccornie, dolci tipici di questo periodo per i più piccoli, caffè e vin brulé per gli adulti. Non mancheranno i truccabimbi e la classica sfilata delle mascherine. I volontari della parrocchia di San Lorenzo, a partire da quelli che gravitano intorno alla chiesa di San Paolo, all’ingresso doneranno dei gadget a tutti i piccoli partecipanti. Ad animare il pomeriggio in maschera tra musica, danze e divertimento sarà Max Dj. Per il Carnevale San Lorenzo vanta una lunghissima tradizione, già negli anni Ottanta e i primi Novanta calamitava spettatori dall’intero circondario con i carri allegorici che in alcune edizioni hanno sfilato anche nel centro storico e sul lungomare della Libertà e della Repubblica.