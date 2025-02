Nella Piramide rinasce viale Ceccarini: "Vogliamo una città più verde e moderna"

"Diamo vita a un sogno collettivo". La sindaca Daniela Angelini apre così, al Cocoricò, la presentazione di ‘Viva Riccione’ davanti a 300 persone. Quella di ieri era più di una semplice presentazione del progetto del viale Ceccarini alla città, tra autorità, parlamentari, amministratoti e riccionesi. Dal ‘salotto’, cuore pulsante della città, al lungomare sud, ‘Viva Riccione’ "rappresenta l’inno di una città che respira futuro, che guarda avanti, che si rinnova per ritrovarsi ancora più viva e vibrante. Questo è un cambiamento che guarda lontano, e che renderà Riccione una città più moderna, più verde, più connessa con i suoi cittadini e con il mondo. Partiamo da viale Ceccarini, il simbolo identitario per eccellenza di Riccione, per dare il via a un percorso di trasformazione che coinvolgerà tutta la città. È una sfida ambiziosa, che affrontiamo con grande coraggio, perché oggi stiamo costruendo il nostro domani".

Ed eccolo il futuro viale Ceccarini, i cui lavori cominceranno il 10 febbraio, interessando il tratto compreso tra piazzale Roma e viale Milano. Il costo di questo primo stralcio sarà di 1,2 milioni di euro con la consegna lavori fissata al 30 maggio. Il nuovo viale sarà caratterizzato da spazi verdi che daranno vita a un "bosco filare – spiegano dall’amministrazione – con alberature e arbusti selezionati per enfatizzare il concetto di Riccione città giardino. I pini verranno protetti, valorizzati e integrati nel nuovo disegno urbano mentre il tratto tra lungomare e viale Milano sarà valorizzato dalla presenza delle palme. Il ‘Palo Ceccarini’ sarà un innovativo sistema di illuminazione, offrendo giochi di luce ed effetti sonori per creare un’atmosfera unica e coinvolgente". Un’illuminazione decorativa che avrà funzione scenografica.

Per l’architetto Francesco Ceccarelli dello studio ‘La prima stanza’, che ha curato il progetto, "il nuovo viale Ceccarini sarà un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano. La pavimentazione tessuto, realizzata con materiali di pregio ispirati alla sartorialità italiana, conferirà eleganza e armonia all’intero viale. Saranno creati spazi verdi rigogliosi. Il Palo Ceccarini, sarà un punto luce dal design originale e all’avanguardia, ospiterà sistemi per la diffusione sonora e effetti visivi personalizzabili per ogni evento. Saranno installati arredi urbani sinuosi e accoglienti, pensati per invitare cittadini e turisti a vivere il viale come un luogo di relax, incontro e socialità".

Andrea Oliva