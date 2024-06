Nella spiaggia di Misano sventola la Bandiera blu

Sventola la bandiera blu a Misano. Alla presenza del comandante della Capitaneria di porto, delle forze dell’ordine, di una rappresentanza dei bagnini di salvataggio e di cittadini e turisti, la bandiera che viene attribuita dalla ong danese Foundation for Environmental Education è stata issata ieri sul pennone di piazzale Roma. Il riconoscimento viene dato a quelle località marine e lacustri che si distinguono per la qualità delle acque e per i numerosi parametri tra cui la sostenibilità e frubilità della spiaggia. "Misano riceve questo riconoscimento da quasi quarant’anni – premette il sindaco Fabrizio Piccioni –. Quest’anno ci sono state attribuite ben cinque bandiere blu, una per ognuno dei quattro specchi d’acqua e quella per l’approdo di Portoverde, il massimo che potevamo ottenere. Questo certifica la qualità delle nostre acque, che controlliamo regolarmente con due campionamenti mensili, ma non solo. La Bandiera blu tiene conto anche dei servizi offerti e della sicurezza della balneazione. È un lavoro di squadra, che condividiamo con gli operatori di spiaggia e con i bagnini di salvataggio".