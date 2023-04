Nella storia tanti casi di papà-balia

Carlo Cavriani

Uomini che allattano bambini. Giusto indignarsi, scatenare polemiche, censurare? In fondo non è poi una grande novità. Il murales di Rimini fa gridare allo scandalo, ma in passato il tema era già stato ampiamente trattato. Partiamo dall’arte e in particolare dalla "Maddalena Ventura", uno dei dipinti più strani e disorientanti di tutta la pittura del Seicento: la donna barbuta di Josè de Ribera, detto lo Spagnoletto. In questo caso pare si trattasse di una femmina realmente esistita, ma vallo a spiegare a un osservatore qualunque che quella era una donna.