Nella zona artigianale spunta una discarica a cielo aperto

Una discarica a cielo aperto. All’inizio ignoti hanno buttato sfalci che evidentemente non vogliono portare all’isola ecologica, né tanto meno hanno pensato di chiamare Hera per farli raccogliere a casa propria. Poi, con il passare dei giorni, il parco di via Gradara nella zona artigianale di Riccione si è trasformato in una discarica dove gettare di tutto. Uno spettacolo definito dagli stessi riccionesi che vi passavano davanti indecente. Sedie, bidoni, damigiane, mobili fatti a pezzi e tanto altro ancora. Sembrava che un’intera casa fosse stata svuotata con i rifiuti lasciati sul marciapiede e nel parco affacciato su via Gradara. Gli ignoti restano tali, ma la discarica non è passata inosservata né in municipio, né di conseguenza a Hera, subito contattata per far ripulire l’area. Gli addetti della multiutility sono arrivati nel pomeriggio di ieri ed hanno iniziato a caricare la montagna di immondizia sui mezzi per poi portarla negli impianti di Hera. La cartolina poco edificante che via Gradara offriva fino a ieri mattina è stata cancellata dagli addetti di Hera che poco dopo le 17 di ieri pomeriggio avevano già ripulito l’area, lasciando il prato libero.