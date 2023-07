Nell’arena è tempo di Family circus

Venticinque anni di anniversario in ‘family’. Prosegue Family circus questa sera nell’arena all’ex fornace, accanto al parco degli Olivetani: serate di spettacolo pensate per tutta la famiglia dal consorzio nato un quarto di secolo fa. La direzione artistica è sempre nelle mani di Francesco Checco Tonti, artista poliedrico della Riviera: attore, regista, clown, mimo, giocoliere, equilibrista e presentatore. Insieme a lui ci saranno ‘I Lucchettino’, ovvero Luca e Tino, commedianti surreali, clown magici e caricature senza tempo. "Il Riccione Family Circus era nato per festeggiare il 25esimo compleanno del nostro consorzio - ricorda Andrea Ciavatta, presidente di Riccione Family Hotels –, ma ci abbiamo preso gusto e siamo già alla terza edizione. Tanti ospiti ma anche tanti residenti ci chiedono di continuare, anche perché l’anno scorso abbiamo superato le 6mila presenze".

Le serate si svolgono al martedì. Dopo lo spettacolo odierno ci si ritroverà all’arena il 18 e 25 luglio, poi in agosto l’1, l’8 e il 29.