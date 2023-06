Nell’Arena la colonna sonora dell’estate

Il modo migliore per apprezzare l’estate in città è farlo in musica. Sgr Group, il Comune di Rimini e tanti artisti offrono alla capitale del turismo romagnolo una proposta variegata a chilometro zero che ha l’intento di valorizzare i talenti artistici locali, in un centro storico che è sempre più luogo dell’anima. Anche i turisti che sceglieranno Rimini come meta durante i mesi estivi e i cittadini, con Sgr Live, potranno godere di ben 14 serate che si terranno principalmente di martedì all’interno dell’affascinante cornice dell’Arena Francesca da Rimini, uno dei luoghi più suggestivi del centro storico riminese. Il via alle esibizioni è previsto per le 21.30, ingresso gratuito, e dal 13 giugno ogni evento sarà la colonna sonora dell’estate in centro. I 14 appuntamenti sono stati presentati al centro congressi Sgr con l’intervento del sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, della Presidente del Gruppo Sgr, Micaela Dionigi, del direttore generale Demis Diotallevi e della direzione artistica di Sgr Live 2023 che è curata da Federico Mecozzi e Cristian Bonato. A questo proposito Mecozzi dice: "Sono felice di essere riuscito nell’intento di proporre generi diversi, di offrire questa ricca trasversalità di musica che possa accontentare tutti i gusti delle persone, spaziando dalla musica italiana e d’autore, al cubano, passando per rock, jazz e davvero tanto altro". "Può darsi che faccia qualche incursione anch’io" aggiunge il violinista di Einaudi. Così il sindaco Jamil Sadegholvaad: "Rimini ha visto in questi anni uno sforzo evidente del pubblico e va detto che anche diversi imprenditori hanno sostenuto il cambiamento della città e il Gruppo Sgr è uno di questi. Rimini è diventata più bella ed attrattiva, ma senza eventi non lo sarebbe altrettanto. Veniamo da giornate intense e di grande successo, altro abbiamo in programma e l’iniziativa di candidarci a capitale della cultura fa parte di un processo di consapevolezza collettiva che è importante, al di là dell’esito finale".

Il programma prevede 3 mesi di musica ininterrotta, con una particolare attenzione per l’evento del 21 giugno, dedicato allo yoga in occasione della Giornata internazionale dello yoga. Si parte il 13 giugno con Filippo Malatesta che celebrerà i suoi 30 anni di carriera con "Biutìfullove", si prosegue con Enrico Farnedi con una serata dedicata Lucio Dalla. Il 27 è la volta dei Rangzen con un tributo a David Crosby. Luglio apre con Pepper Blondes Rock & Roll Night (martedì 4) mentre il 18 Ruben Rojo Y Pennabilli Social Club trasporteranno il pubblico a Cuba e dintorni. Il 25 Sergio Casabianca omaggerà i Nomadi. Agosto si apre con il cantautore riminese Andrea Amati (martedì 1) e l’8 il Quartetto Eos presenterà un tributo ai Led Zeppelin. Il 16 per un omaggio a Lucio Battisti, sul palco di piazza Malatesta, ci sarà il gruppo La Compagnia, mentre il 22 a spazio alla classica con Risuona Rimini Oltre le Frontiere. Agosto si chiude con il Jazz di Rimini Jazz Club (29). Il 5 settembre sarà la volta del Pop Acustico Cantautorale dei Turkish Café. Chiude la manifestazione il 6 un tributo ai Beatles da parte dei Miscellanea Beat.

Rosalba Corti