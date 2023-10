Nell’audio dell’orrore. Pierina aggredita davanti al suo box. Poi 7 urla strazianti

di Francesco Zuppiroli

È questione di un minuto. Da quando si sente il brusio soffocato in cui sarebbe racchiuso il "ciao..." dell’assassino e poi le urla, almeno sette, di Pierina Paganelli. Durante, due ’clic’, forse le due porte tagliafuoco che bisogna attraversare per passare dai sotterranei al vano scale, e che potrebbero essere state aperte dalla 78enne uccisa con 17 coltellate nell’estremo tentativo di sfuggire al proprio aggressore. È questo il cuore pulsante della registrazione audio della telecamera interna di un garage nei sotterranei di via del Ciclamino 31, che la sera del 3 ottobre scorso, intorno alle 22.10, ha captato gli ultimi momenti di vita della pensionata uccisa. Ma andiamo con ordine.

Nel corso della registrazione grezza (non quella in via di raffinazione in mano agli inquirenti), ascoltata attraverso l’avvocato Mario Scarpa, si sente alle 22.08 un’auto scendere nei sotterranei di via del Ciclamino. È la Panda rossa di Pierina. Le ruote dell’auto solcano le grate a terra per tutto il tragitto di qualche metro e l’orecchio può facilmente seguire il percorso di alcuni metri che dopo il cancellone automatico porta al box auto della pensionata. Sono quindi le 22.10 quando nell’audio della telecamera si sente la donna aprire la porta basculante del proprio garage, entrare con l’utilitaria e parcheggiarla. A questo punto, dall’audio della telecamera si desume che la 78enne trascorra qualche minuto all’interno del proprio box auto, prima di uscire e richiudere la basculante.

È a questo punto che la telecamera nei sotterranei capta il brusio su cui si stanno concentrando gli investigatori della Squadra mobile, coordinati dal pm Daniele Paci. Quel brusio, in via di completa raffinazione con il supporto tecnico anche da Roma, conterrebbe il "ciao" pronunciato dalla voce maschile del killer ma, pare, anche un "Oh no" pronunciato proprio dalla 78enne. Poi, le urla. Circa sette: strazianti e crescenti per intensità. Le urla di Pierina, mentre viene colpita e colpita ancora, per la durata di quasi un minuto, dal proprio assassino ancora ignoto. Un’aggressione che quindi, stando sempre all’audio grezzo della telecamera, sarebbe iniziata frontalmente e subito davanti al garage di Pierina, prima ancora del primo vano oltre la porta tagliafuoco dove invece come suggerisce il ’clic’ riferibile allo scatto della maniglia antipanico l’aggressione è continuata in un secondo momento: quando la 78enne già stava urlando colpita dal killer. Un primo ’clic’ appunto a cui ne segue un altro, lo scatto probabilmente dell’altra porta antincendio che dal vano d’anticamera apre direttamente sulle scale e l’ascensore per andare ai piani superiori del palazzo.

A questo punto, le ultime tre urla di Pierina calano di intensità, quasi soffocate, come se arrivassero appunto oltre ben due porte antincendio: quelle aperte dalla donna in un tentativo di fuga disperata o durante la colluttazione con l’assassino. Una sequenza dell’orrore, una sequenza di morte dopo la quale nel ventre di cemento dei palazzi di via del Ciclamino torna però il silenzio. Solo qualche minuto dopo la telecamera registra anche i suoni di un’altra auto che entra nei sotterranei di via del Ciclamino. Percorre anch’essa un breve tratto e di nuovo l’aprichiudi di una basculante. Suoni di quello che si può ipotizzare sia l’arrivo di un altro condomino, che però deve aver preso una strada diversa rispetto a quella che nel dedalo sotterraneo dove la donna è morta porta al box di Pierina. Anche per risalire in casa, non utilizzando all’evidenza il varco – sugli otto che ci sono nella rimessa – in cui poi la mattina dopo intorno alle 8.30 Manuela Bianchi ha ritrovato il cadavere di Pierina.