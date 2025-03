Nelle abitazioni di migliaia di misanesi arriva il calendario per la raccolta dei rifiuti

Sono 1.400 i calendari che verranno distribuiti ai residenti e alle attività di Misano. Ma l’incedere di mesi e stagioni non conta. I calendari serviranno a ricordare ai misanesi quando e come conferire i rifiuti, fissando frequenze, giornate e orari di esposizione. Il documento è utilizzabile sia come guida, in quanto è riepilogato il ‘sistema di raccolta domiciliare integrale’ oltre ai consigli per una migliore raccolta differenziata e per diminuire la produzione di scarti, sia come calendario da parete, con l’indicazione dei giorni di raccolta. A Misano è attivo il sistema di raccolta domiciliare integrale, che riguarda tutte le tipologie di rifiuti: organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. Per chi vuole, la compostiera si ritira in stazione ecologica. La stazione ecologica o centro di raccolta si trova in via Larga, nella zona di Santa Monica, ed è aperta dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30. Chi porta i rifiuti alla stazione ecologica riceve un ‘premio’.