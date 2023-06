Nelle case i volantini del centrosinistra "Noi parte lesa"

"I nostri legali lavorano al ricorso che sarà presentato entro il 5 luglio, nel frattempo portiamo avanti la nostra campagna sul territorio. Dopo aver incontrato i riccionesi al mercato settimanale e davanti ai supermercati, andiamo casa per casa". Lo dice Riziero Santi, segretario del Pd. Nel porta a porta sarà distribuito il volantino che riporta alcune precisazioni, tipo: "Il Tar non ha accertato alcun tipo di broglio", "noi in questa vicenda siamo parte lesa", "le elezioni del sono state gestite dalla precedente giunta Tosi".