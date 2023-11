Nelle chat di Manuela. Al setaccio i messaggi scambiati con Dassilva poco prima del delitto

Messaggi intimi nei quali Manuela Bianchi confida a Louis Dassilva la sua preoccupazione per la riunione degli anziani della congregazione dei Testimoni di Geova che si sarebbe dovuta svolgere l’indomani. Sono quelli finiti già da tempo sotto la lente di ingrandimento degli investigatori della squadra mobile di Rimini che, con il coordinamento del sostituto procuratore Daniele Paci, si stanno occupando del giallo che ruota attorno all’omicidio di Pierina Paganelli, massacrata con 29 coltellate la sera del 3 ottobre scorso, nel garage sotterraneo del condominio di via Del Ciclamino. Una telecamera interna collocata nella farmacia San Martino fissa alle 22.08 il momento in cui Pierina, al volante della sua Panda rossa, ha imboccato la rampa che porta al seminterrato della palazzina, dopo aver preso parte ad un incontro di preghiera nella sala del Regno di Bellariva. L’aggressione, molto probabilmente, si è consumata attorno alle 22.15.

Solo qualche minuto prima, attorno alle 22, la nuora Manuela - che si trovava nel suo appartamento del terzo piano insieme al fratello Loris e la figlia sedicenne - avrebbe intrattenuto uno scambio di messaggi con il vicino di casa, il 33enne senegalese Louis Dassilva, l’uomo che era diventato il suo amante e con il quale aveva stretto una relazione extraconiugale. Una conversazione nella quale Manuela avrebbe esternato la sua ansia per l’incontro che si sarebbe svolto il giorno successivo. Gli anziani della congregazione avrebbero infatti dovuto prendere in esame proprio la questione della storia d’amore clandestina con Dassilva e il tradimento del marito, Giuliano Saponi, dal quale in primavera Manuela aveva deciso di prendersi una pausa. Non è certo se Pierina fosse al corrente della relazione clandestina della nuora col vicino di casa. Probabile che fosse però a conoscenza dell’esistenza di un altro uomo nella vita di Manuela e che possa aver riferito la circostanza agli anziani della congregazione.

Sono trascorsi quaranta giorni dall’omicidio della 78enne. Lunghe settimane scandite da perquisizioni, sopralluoghi degli investigatori e interrogatori, con l’attenzione della squadra mobile, guidata dal vice questore aggiunto Dario Virgili, che si è focalizzata in particolar modo attorno alla cerchia composta dalla nuora Manuela, dal fratello Loris, dal vicino di casa Dassilva e dalla moglie di quest’ultimo, Valeria Bartolucci. Si scava nel passato della vittima e dei suoi parenti e vengono passati attentamente al setaccio gli alibi forniti da ciascuno dei possibili sospettati. E continua, in maniera incessante, anche la ricerca dell’arma del delitto, un coltello da carne con una lama lunga 15 centimetri.

Lorenzo Muccioli