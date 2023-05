Nelle mani di Venere Spot, web e manifesti per rialzare la testa "Venite in Riviera"

Aperti per ferie: "Venite da noi, la Riviera è pronta ad accogliervi, con la tradizionale ospitalità che caratterizza questa terra". Presentata al Grand Hotel di Rimini la ’variante romagnola’ della campagna di promozione turistica nazionale Open to Meraviglia: l’Emilia Romagna ti aspetta. Dalla Venere di Botticelli, forse l’italiana più famosa nel mondo e testimonial del ministero al Turismo e dell’Enit per l’Italia, arriva un assist per le zone disastrate dall’alluvione. Mani giunte a forma di cuore, l’immagine della Venere, nei panni di una moderna influencer, verrà declinata all’insegna del rilancio delle zona alluvionate dell’Emilia e della riviera romagnola. A partire dalla campagna di Ministero del Turismo ed Enit le iniziative sono state presentate a Rimini dal Ministro al Turismo, Daniela Santanchè, insieme al presidente della Regione, Stefano Bonaccini, all’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini, e al presidente Enit, Ivana Jelinic. Con loro, il presidente di Visit Romagna e sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il sindaco di Imola, Marco Panieri.

L’Emilia Romagna ti aspetta: è lo slogan della campagna che verrà declinata all’interno di Open to Meraviglia, con la Venere che inviterà i turisti a venire in regione, sullo sfondo le spiagge e le immagini di monumenti e piazze romagnole. A grande formato, le immagini da giugno saranno collocate nei principali hub ferroviari europei e internazionali, e nei cartelloni di grandi città italiane e straniere. La campagna sarà sostenuta anche grazie al coinvolgimento di influencer sulla stampa, online e in radio. Inoltre sono previste campagne ad hoc sul mercato domestico. Ai 9 milioni iniziali della campagna Enit se ne aggiungerà uno. Si rivolge invece in particolare al mercato tedesco l’azione della Regione messa a punto dall’Apt con la ripartenza, dal 29 maggio al 18 giugno, della campagna Niente di più vicino! sulle tv nazionali, e incollaborazione con le ferrovie tedesche e austriache. Qui l’investimenti previsto è di 2 milioni. Insieme a Visit Romagna sarà trasmesso a partire dal 6 giugno sulle principali emittenti nazionali, lo spot Romagna, la vacanza degli Italiani, che continuerà anche con una campagna radiofonica. "Il Governo ha dato risposte immediate – commenta la Santanchè –. Ci siamo mossi con una rapidità che non ha precedenti. Come Ministero del Turismo abbiamo stanziato un fondo di 10 milioni per le imprese turistiche colpite dal maltempo. E poi una campagna di promozione internazionale perché l’Emilia Romagna riparta subito grazie al turismo e alla sua resilienza". "L’industria delle vacanze dell’Emilia Romagna è pronta e abbiamo bisogno che questo messaggio arrivi chiaro e forte a tutti – dicono Bonaccini e Corsini –. Lo dobbiamo a questa terra, ai cittadini, ai sindaci e alle donne e agli uomini che da subito hanno lavorato, senza risparmiarsi, per superare gli effetti di un’alluvione che non ha riscontri, per portata, nel Paese. Certo, c’è e ci sarà ancora tanto da fare per ricostruire tutto, ma i luoghi di vacanza sono pronti". "Forse non riusciremo a superare le 60 milioni di presenze del 2019 – aggiunge Corsini – ma sono fiducioso".

Mario Gradara