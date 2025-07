"Nelle Marche? Noi ci siamo": "Anche Rimini è all’altezza"

Sanremo è Sanremo. E allora "cercheremo di fare qualcosa cosa per portare qui il Festival", assicura il presidente delle Marche Francesco Acquaroli. Le voci sul futuro della kermesse canora impazzano come un tormentone estivo. E la Rai, l’unica a presentare un’offerta al bando del Comune di Sanremo per organizzare il festival nei prossimi tre anni, si starebbe guardando intorno. I dirigenti Rai non escluderebbero l’ipotesi di un festival itinerante a partire dal 2027. E tra le città papabili per ospitare il più longevo festival della canzone ci sarebbero anche Senigalla, Rimini, Viareggio, Sorrento.

Musica per le orecchie di Acquaroli. "Non solo siamo disponibili, ma cercheremo di fare qualsiasi cosa, qualora si verificasse questa opportunità, per far sì che le Marche possano diventare il nuovo palcoscenico di un festival apprezzato in tutto il mondo", dice il governatore. Più prudente Massimo Olivetti, sindaco di Senigallia: "Nessuno dalla Rai ci ha contattato. Non so cosa accadrà e se il nostro teatro, nel caso, abbia le caratteristiche richieste. Ma certamente siamo a disposizione per ragionarci su".

In campo c’è anche Rimini. Non è la prima volta che il nome viene associato a quello del Festival di Sanremo. E non solo perché proprio a Rimini, al mitico Kursaal, andò in scena nel 1936 il primo festival della canzone italiana, che replicò (sempre al Kursaal) nel 1937 e nel 1938. Rimini non ha mai fatto avances – almeno ufficialmente – per Sanremo. Ma si candidò a ospitare l’Eurovision 2022: arrivò tra le città finaliste, alla fine la spuntò Torino. Che è tra l’altro un’altra delle piazze che potrebbero ospitare il Festival di Sanremo.

A Palazzo Garampi guardano alle voci delle ultime ore con grande prudenza. "Io non credo affatto – dice convinto il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad – che il Festival di Sanremo traslocherà da Sanremo. Non ci credo. E se anche dovesse succedere, non sarebbe più il Festival di Sanremo ma un’altra cosa. Perché Sanremo, inteso come manifestazione, si può fare soltanto a Sanremo". Per il sindaco le voci di questi giorni "fanno probabilmente parte della complicata trattativa in corso tra il Comune di Sanremo e la Rai. Ognuno tira dalla sua parte, credo per questioni economiche". Ed è un fatto che "a oggi nessuno della Rai ci ha contattato per il festival". Chiarito questo, "se la Rai dovesse bussare alla nostra porta noi ci faremo trovare pronti e ascolteremo la proposta". Tanto rumore per nulla? Si saprà a giorni. "Di sicuro – conclude il sindaco – noi andiamo avanti con il nostro piano: la realizzazione della maxi arena coperta da 15mila posti alla Fiera, che ci permetterà di ospitare grandi concerti ed eventi tipo l’Eurovision". E magari pure il Festival di Sanremo. Se son rose fioriranno.

Manuel Spadazzi