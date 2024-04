Nelle materne oltre 800 bambini imparano l’inglese

Con il progetto ‘It’s a good time’ prosegue il corso di introduzione all’inglese che andrà a coinvolgere più di 800 alunni nelle scuole di infanzia comunali. Il progetto pensato dal Coordinamento pedagogico del Comune di Rimini continuerà con altre 1.230 ore di attività fino alla fine dell’anno scolastico. Il progetto continuerà ad essere realizzato in collaborazione tra il Coordinamento pedagogico di Rimini el’Associazione centro educativo italo svizzero ‘Remo Bordoni’, con un investimento da parte del Comune di Rimini di oltre 28mila euro, a copertura sia delle lezioni che del materiale didattico. La sperimentazione negli ultimi due anni educativi ha anticipato e integrato quella regionale sui nidi, ponendosi come novità a livello nazionale. L’idea da cui è nata, non è quella di trasmettere nozioni o di impostare una didattica finalizzata all’apprendimento dell’inglese, ma si tratta di esporre ai bambini le sonorità della lingua inglese nei momenti di vita quotidiani, in una modalità motivante e piacevole, favorendo le modalità in cui i bambini imparano naturalmente le lingue madri.