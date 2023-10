Nelle scuole elemenari e medie mancano ancora i libri di testo

A tre settimane dall’inizio delle lezioni mancano molti libri di testo che non sono stati consegnati da un distributore. Faccio notare che i libri son stati ordinati appena finito il ciclo precedente, e la cosa coinvolge sia scuole elementari che medie. C’è chi teme che i libri non siano stati stampati, il che vorrebbe dire lasciare i bambini senza libri a lungo. Nel mio caso, si tratta proprio di tutto il pacchetto libri di Italiano. Ma come detto riguarda più scuole, elementari e medie. Non so se ci siano precedenti, ma vorrei capire le cause e prevenirle.

Simone Mariotti