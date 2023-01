Nelle strade della Regina 26 multe al giorno

Quanto sono indisciplinati gli automobilisti cattolichini? Più o meno, sempre allo stesso modo. Lo si intuisce dal report delle multe elevate dagli agenti della polizia locale della Regina nel periodo compreso tra il 1° ottobre del 2021 e il 30 settembre del 2022. Il numero di verbali che i vigili di Cattolica hanno staccato e piazzato sotto il tergicristallo delle vetture è pressoché invariato rispetto ai valori registrati negli anni precedenti (periodo Covid a parte). Nell’arco temporale di riferimento, sono state 9.596 le sanzioni che hanno colpito gli automobilisti in transito nelle strade della Regina (l’anno prima erano state 9.266, con un incremento di 330 unità). In altre parole, una media di 26 sanzioni al giorno. Una fetta consiste delle violazioni accertate dai vigili riguarda gli automobilisti con il piede troppo pesante.

Secondo il report, sono state 1525 le multe elevate nei confronti di altrettante persone che avevano superato il limite di velocità consentito. Buona parte di queste arriva dall’autovelox situato lungo la Statale 16 all’altezza del confine tra Romagna e Marche. Un luogo dove in passato si registravano periodicamente numerosi incidenti, alcuni dei quali con conseguenze anche particolarmente gravi per i conducenti. Negli ultimi anni tuttavia l’amministrazione comunale ha deciso di intensificare i controlli, grazie anche all’utilizzo dell’apparecchiatura per il rilevamento della velocità, diventate sempre più sofisticate nel corso del tempo. Così non sono pochi gli automobilisti che vengono ‘fotografati’ dal velox mentre corrono al di sopra del limite previsto.

Le rimanenti 8.071 sanzioni sono invece riferite a tutte le altre violazioni del codice della strada. Tra quelle più diffuse c’è la sosta sulle strisce pedonali, senza disco orario o negli stalli in cui non è consentito, ma anche la guida con il telefonino. Grazie all’attività di controllo e accertamento svolta dagli agenti della polizia locale, Palazzo Mancini prevede di incamerare oltre 536mila euro. Non bisogna dimenticare che Il Comune di Cattolica è da anni impegnato in un’opera di recupero delle somme mai corrisposte dagli automobilisti: soldi dovuti dai conducenti indisciplinati, che però in qualche modo si sono sempre ‘dimenticati’ di versare quanto dovuto. E così non mancano i controlli incrociati con l’Agenzia delle entrate, con l’amministrazione impegnata a ‘sopperire’ i buchi di bilancio lasciati nel corso degli anni precedenti.