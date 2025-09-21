Nelle strade della Regina 50 multe al giorno

A Cattolica la matematica delle multe parla chiaro: in dieci mesi, dal primo ottobre 2024 al 31 luglio scorso, la polizia locale ha messo nero su bianco 15.279 verbali. Tradotto, significa una media di circa 50 multe al giorno, comprese le domeniche e i festivi. Numeri che fanno capire quanto intensa sia l’attività di controllo sulle strade cittadine.

Il bilancio ufficiale, certificato dalla determinazione dirigenziale del 9 settembre, non lascia spazio a interpretazioni. La parte più corposa delle sanzioni – 14.462 verbali – riguarda violazioni generiche del codice della strada: divieti di sosta, cinture non allacciate, uso del cellulare al volante e via dicendo. Poi ci sono gli autovelox, con 817 multe per eccesso di velocità. Complessivamente gli accertamenti valgono oltre 629mila euro di entrate, a cui si sommano circa 15.700 euro di spese di notifica che i cittadini multati devono rimborsare.

Dietro queste cifre c’è la macchina organizzativa della polizia locale, guidata dal comandante Alberto Gasparotto. Insomma, tra autovelox e controlli su strada, la polizia locale di Cattolica macina numeri importanti, che finiscono direttamente nelle casse comunali. Oltre seicentomila euro in meno di un anno, con una media di cinquanta multe al giorno: un dato che racconta non solo l’attività di presidio del territorio, ma anche l’attenzione – e per molti la rigidità – con cui viene fatta rispettare la disciplina stradale.

In occasione della stagione estiva che si è appena conclusiva, l’amministrazione ha infatti messo in campo un piano straordinario di sicurezza e viabilità per far fronte all’arrivo in città delle presenze legate alla stagione turistica. Più agenti, più pattuglie, più occhi sulle zone sensibili: dal lungomare al centro, fino al porto. Il rafforzamento ha previsto un incremento dell’organico con 9 agenti stagionali in più affiancati ai 23 di ruolo e al comandante, l’attivazione di servizi serali giornalieri e la riapertura del presidio Pop up con ausiliari fissi ai varchi strategici.

Il piano ha toccato tutti i fronti: controlli su sosta e traffico, accessi e carico/scarico merci, verifiche sulla Ztl e posti di blocco anche serali, mirati soprattutto a motocicli e ciclomotori. Non è mancata l’attenzione agli aspetti di decoro urbano e occupazione del suolo pubblico, con sopralluoghi nelle attività commerciali e ricettive, compreso il contrasto alle locazioni brevi abusive. A ciò si è aggiunto il controllo dell’abusivismo commerciale sulle spiagge e il monitoraggio dei rumori molesti.