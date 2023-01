Nell’ex caserma ora marciano le ruspe

Le ruspe in marcia sulla ex caserma Giulio Cesare. L’Agenzia del Demanio ha aperto il portafoglio, mettendo a disposizione 60 milioni di euro per cambiare volto all’area trasformandola nella Cittadella della sicurezza, termine e progetto tanto caro da destra a sinistra. La creazione della Cittadella non avverrà in un giorno, ma il finanziamento consente al Comune di muovere i primi passi nella direzione della demolizione degli edifici esistenti. "La disponibilità economica - spiegano da palazzo Garampi - ha consentito di attivarsi per la demolizione dei fabbricati esistenti, con l’avvio della procedura negoziata per la scelta del soggetto che realizzerà l’intervento". Non è solo un primo passo visto che la demolizione degli edifici consente di eliminare un problema. Era stato lo stesso Gnassi, ancora sindaco, a paventare la possibilità che il complesso, protetto da alte mura, finisse per diventare un dormitorio per sbandati o, nella peggiore delle ipotesi, un luogo dove darsi ad attività illecite lontano dagli occhi di cittadini e forze dell’ordine se non si fosse proceduto con il progetto. "Il percorso verso la realizzazione della ‘Cittadella della sicurezza’ prosegue con due step importanti - spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad -. Si tratta della definizione delle risorse e l’avanzamento della progettazione. L’aggiornamento arriva dall’Agenzia del Demanio regionale, ente che ha acquisito l’ex Caserma di Giulio Cesare dopo la dismissione da parte del Ministero della Difesa e che sta seguendo la realizzazione di quello che rappresenterà uno dei centri nevralgici per il presidio del territorio, diventando sede unica degli uffici della Questura, della Guardia di Finanza, della Polizia Stradale e del Corpo Forestale dei Carabinieri negli spazi dell’ex caserma". Per passare dalle parole ai fatti servivano i denari, che sono arrivati. "Sembra quindi arrivata un’accelerazione su un progetto cruciale nella direzione del consolidamento di quella rete che vede enti locali, forze dell’ordine, privati collaborare per arrivare ad una sempre più efficace gestione della sicurezza e dell’ordine pubblico". Ma c’è anche un messaggio politico nelle parole del sindaco quando vuole "sottolineare la disponibilità e la volontà dell’amministrazione comunale nel continuare ad essere parte protagonista e attiva, così come è stato dal nascere, di questo progetto che oltre a colmare un vulnus ormai decennale, andrà anche a cambiare l’assetto urbanistico dell’area in cui andrà a svilupparsi". Sadegholvaad pianta la bandierina prima che nella Cittadella arrivino altri politici, del versante opposto.

Andrea Oliva