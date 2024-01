Nell’ex deposito bagagli per Crescere Insieme

Il sole ha illuminato l’inaugurazione dei nuovi spazi messi a disposizione da Rfi a ‘Crescere Insieme’, realtà riminese che si occupa di persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive. Si tratta di una novantina di metri quadrati che si aggiungono ai circa 70 che erano già stati destinati all’associazione dal 2016: tutta la struttura a fianco della stazione di Viserba, l’ex deposito bagagli, inutilizzata da decenni. Una concessione in comodato d’uso gratuito che si è tradotta in un recupero effettuato dalle mamme e dai papà dei ragazzi, che si sono spesi in prima persona per rendere i locali gradevoli e accoglienti. "Tanto lavoro, ma ne è valsa la pena – spiega Sabrina Gorini, presidente di Crescere Insieme – Abbiamo ricavato nuovi spazi per la logopedia e per la psicomotricità dei più piccoli, che ne hanno tanto bisogno". Tra gli altri, erano presenti all’inaugurazione anche Emma Petitti e Nadia Rossi. L’assessore Mattia Morolli, che segue l’associazione da sempre, ha ringraziato "questa comunità che si allarga e che ha portato nuova luce a Viserba riqualificando uno spazio urbano prima abbandonato". Belle anche le parole di don Daniele Giunchi, parroco a Viserbella, che ha benedetto il momento affermando che "le vite che sanno spendersi per gli altri sono vite col sorriso".

I sorrisi non sono mancati, infatti, con tanti bambini e ragazzi di ogni età e i loro familiari emozionati e felici, tra selfie, abbracci e brindisi. Le famiglie di Crescere Insieme sono un centinaio e, per tutte, il traguardo più desiderato è legato a una vita serena e un futuro nella massima autonomia possibile per i propri cari. L’età dei ragazzi va da zero a sessanta. "Quasi sessanta", precisa sorridendo Andrea Naddi. È lui il più anziano del gruppo e dimostra di esserne fiero. Il padre Romano, recentemente scomparso, fu tra i fondatori di Crescere Insieme e con la moglie moglie ha lavorato sistematicamente affinché il figlio, da adulto, avesse il massimo di indipendenza. "Oggi raccogliamo il frutto della tenacia dei nostri genitori – spiega la sorella Elena, più grande di due anni – Andrea vive da solo sotto al mio appartamento. Gestisce sé stesso e la casa senza bisogno di aiuto e va a lavorare in bicicletta percorrendo diversi chilometri. Ama il ballo e lo sport: è appena rientrato da una vacanza sulla neve insieme agli amici. Legge il giornale e si tiene documentato. È felice, fratello e zio affettuoso". La luce negli occhi della sorella, del cognato e della nipote Caterina mentre parlano di lui, dicono qualcosa in più: Andrea è un ‘ragazzo’ molto amato.

M. Cristina Muccioli